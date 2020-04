Un 2019 record per il Parmigiano Reggiano (Di giovedì 30 aprile 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il 2019 e’ stato un anno record per la produzione della DOP Parmigiano Reggiano che cresce complessivamente dell’1,47% rispetto all’anno precedente. I 3,75 milioni di forme (circa 150 mila tonnellate) prodotte nel 2019 rappresentano il livello piu’ elevato nella storia del Parmigiano Reggiano. Un giro d’affari al consumo pari a 2,6 miliardi.Il Parmigiano Reggiano ha vissuto un momento felice anche per quanto riguarda le quotazioni. Se, nel 2016, il costo al kg era pari a 8,60 euro, nel 2019 la quotazione media annua si e’ attestata a 10,75 euro con un incremento del 25%. Il mercato del Parmigiano Reggiano e’ un mercato che sta diventando sempre piu’ internazionale. L’Italia rappresenta oggi poco meno del 60% del totale, contro una quota export del 41% (+4,3% di crescita a volume rispetto ... Leggi su ilcorrieredellacitta Aumento record delle spese militari : nel 2019 il dato più alto dal 1988

Bmw - dopo il record di vendite nel 2019 ecco le novità del 2020. Dal Suv iX3 all’attesa Mini full electric

Clima - nel 2019 in Italia aumento temperature record - 1600 eventi estremi (Di giovedì 30 aprile 2020) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Ile’ stato un annoper la produzione della DOPche cresce complessivamente dell’1,47% rispetto all’anno precedente. I 3,75 milioni di forme (circa 150 mila tonnellate) prodotte nelrappresentano il livello piu’ elevato nella storia del. Un giro d’affari al consumo pari a 2,6 miliardi.Ilha vissuto un momento felice anche per quanto riguarda le quotazioni. Se, nel 2016, il costo al kg era pari a 8,60 euro, nella quotazione media annua si e’ attestata a 10,75 euro con un incremento del 25%. Il mercato dele’ un mercato che sta diventando sempre piu’ internazionale. L’Italia rappresenta oggi poco meno del 60% del totale, contro una quota export del 41% (+4,3% di crescita a volume rispetto ...

bancaetica : Banca Etica: nel 2019 utile record di 6,2 milioni di euro - Finanza & Impresa - - CorriereCitta : Un 2019 record per il Parmigiano Reggiano - sul_luna : RT @mindthepop: 2019: un anno record per il Parmigiano Reggiano - theonlyparmesan : RT @mindthepop: 2019: un anno record per il Parmigiano Reggiano - palermo24h : Un 2019 record per il Parmigiano Reggiano -