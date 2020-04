«Trying» | la nuova imperdibile serie di Apple Tv Plus sull’adozione e il senso di

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) La notte scende su Camden Town. In una sera come tante, di quelle in cui potevi ancora andare in giro senza una mascherina sulla faccia, una coppia è pronta a fare l’amore sul bus semideserto che la sta riportando a casa. Il loro non è un gesto dettato da un impeto di passione improvvisa, ma dal ciclo di ovulazione che permetterebbe alla ragazza di avere più possibilità di rimanere incinta. Loro sono Nikki e Jason, i protagonisti di Trying, la nuova serie originale di Apple Tv Plus che arriva sulla piattaforma di Cupertino a partire dal primo maggio. È la storia di due fidanzati che decidono di avere un bambino ma che, a causa di un problema biologico, scelgono di ricorrere all’adozione pur di coronare il loro sogno di genitorialità. Le cose, però, non andranno così lisce come potrebbe sembrare: un po’ perché la burocrazia rende sempre tutto più complicato, e un po’ perché la preparazione psicologica legata al bisogno di prendersi cura di qualcun altro porterà Nikki e Jason in un lungo viaggio di introspezione, come se fossero lanciati a velocità supersonica contro il muro dell’inadeguatezza. https://www.youtube.com/watch?v=nGA_6WTD3vM