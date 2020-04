Protocollo FIGC | le novità del nuovo documento

(Di giovedì 30 aprile 2020) Lasta lavorando a unper la ripresa degli allenamenti: modifiche nella parte medico-sanitaria Lasta riscrivendo ilper la ripresa degli allenamenti, dopo il rifiuto da parte del Governo a causa di alcuni punti che non avrebbero garantito la massima sicurezza a calciatori e addetti ai lavori. La parte medico-sanitaria delè già pronta, con alcune novità come i tamponi 3-4 giorni prima e dopo il ritorno all’attività (giorno zero). Qualora dovesse verificarsi un caso positivo, tutta la squadra di riferimento verrebbe messa in isolamento. Leggi su Calcionews24.com

marcullo02 : RT @MaxPettinato: @capuanogio @SerieA Molto molto difficile che il protocollo della figc sia approvato dal comitato tecnico scientifico del… - MaxPettinato : @capuanogio @SerieA Molto molto difficile che il protocollo della figc sia approvato dal comitato tecnico scientifi… - frasigno66 : RT @CalcioFinanza: Spadafora: «Senza l'ok al protocollo Figc, il Governo chiuderà la Serie A» - gianlutanci : RT @tvdellosport: ?? “Se la Figc e la commissione tecnico scientifica del governo troveranno un'intesa sul protocollo di sicurezza, gli alle… - news24_napoli : Protocollo FIGC: completa parte medica. Nuovo positivo? Possibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Protocollo FIGC

Ospite di Mi Manda Raitre, il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare della possibile ripresa del campionato di calcio: “A quello in cui bisogna lanciar ..."In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sul protocollo presentato. Se verrà trovata una ...