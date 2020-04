Pronto il decreto per Immuni, ma l’app è in ritardo (per colpa del Governo). Arriverà a fine maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Il decreto legge per l’app Immuni è Pronto. Lo scrive Repubblica. Ieri il ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, l’ha portato al Consiglio dei ministri. Ma l’app non è ancora pronta. Ad oggi, resta ancora solo un progetto e non si sa quando sarà varata. Secondo il cronoprogramma stilato dalla commissione di esperti servono almeno 8 settimane per testarla, dalla presentazione. Che è avvenuta il 24 marzo. Il quotidiano cerca di spiegare i motivi del ritardo già accumulato. Nella call per individuare lo sviluppatore dell’app per il tracciamento dei contagi uno dei requisiti richiesti era la reale esistenza dell’app. La task force ha individuato due soluzioni. Da un lato una app proposta da un gruppo di ricercatori indipendenti, dall’altro Immuni, del pool composto da Bending Spoons, Jakala, GeoUniq e Centro ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - Trump aiuta l’Italia : pronto il decreto per sostenerci

Pronto il decreto per le impreseFondi garantiti al 100%. Le misure

