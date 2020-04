Moggi: in Italia la gente preferisce non mangiare ma andare allo stadio (Di giovedì 30 aprile 2020) “Mai, come in questo periodo, si sente la mancanza del calcio per il quale si fanno addirittura i sondaggi se ricominciare o meno il campionato. Solo il nostro governo tergiversa rimandando la decisione di riprendere o sospendere l’attività”. Lo scrive Luciano Moggi su Libero. Forse, aggiunge, il governo non si rende conto “dell’importanza economica che riveste il mondo del calcio. Un’azienda che “non può essere devastata da politici timorosi e incapaci di prendere decisioni”. Si riferisce al ministro dello Sport Spadafora, naturalmente, che invita a “caricarsi sulle spalle la responsabilità di liberare il calcio come hanno fatto già in Germania e Inghilterra oppure fermarlo come ha fatto la Francia”. Purché decida, scrive Moggi. Che continua: “Sappia che il calcio in Italia, oltre ... Leggi su ilnapolista A. Moggi : “Se finisce la Serie A finisce lo Sport italiano” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Mai, come in questo periodo, si sente la mancanza del calcio per il quale si fanno addirittura i sondaggi se ricominciare o meno il campionato. Solo il nostro governo tergiversa rimandando la decisione di riprendere o sospendere l’attività”. Lo scrive Lucianosu Libero. Forse, aggiunge, il governo non si rende conto “dell’importanza economica che riveste il mondo del calcio. Un’azienda che “non può essere devastata da politici timorosi e incapaci di prendere decisioni”. Si riferisce al ministro dello Sport Spadafora, naturalmente, che invita a “caricarsi sulle spalle la responsabilità di liberare il calcio come hanno fatto già in Germania e Inghilterra oppure fermarlo come ha fatto la Francia”. Purché decida, scrive. Che continua: “Sappia che il calcio in, oltre ...

