La vita in diretta, Alberto Matano smentisce: "Tutto ok con Lorella Cuccarini". Eppure... (Di giovedì 30 aprile 2020) Alberto Matano smentisce. Tra lui e Lorella Cuccarini - conduttori de La vita in diretta su Rai 1 - non ci sarebbero mai state tensioni. Eppure l'indiscrezione, in queste ore, sta tenendo banco ed animando il gossip. Una fonte segreta aveva raccontato a vari siti dei rapporti incrinati tra l'ex conduttore del Tg1 e la ballerina. Matano, però, avrebbe precisato che si tratterebbe di un'indiscrezione prima di fondamento. E tra l'altro, Tv sorrisi e canzoni, aveva detto: "Con Lorella ci siamo trovati bene fin dall'inizio: è una persona perbene e rispettosa, una professionista a Tutto tondo. Ci confrontiamo sempre e ci capiamo". Qualche ora fa si è diffusa l'indiscrezione di una rottura totale che avrebbe addirittura fatto pensare ad un addio della Cuccarini. Condizionale d'obbligo, visto che per Matano le cose non sarebbero così.

