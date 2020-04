La priorità di Laura Boldrini: non la ripartenza, ma le quote rosa nella task force di esperti (Di giovedì 30 aprile 2020) Laura Boldrini pubblicizza il suo impegno per avere più nomine femminili nelle task force di esperti che si occupano del contenimento del virus. In effetti gli italiani hanno questo cruccio che li assilla: come mai non ci sono donne tra i numerosissimi esperti che si occupano del contenimento del virus? E’ un grosso problema, un problema enorme. Almeno secondo le profonde riflessioni della cupola neofemminista che pretende oggi di parlare a nome delle donne. Ci sono le parrucchiere che non sanno quando riapriranno, le estetiste che si trovano nelle stesse condizioni. Le donne che hanno a che fare con i figli a casa e con le lezioni a distanza che non dappertutto funzionano come dovrebbero. Però l’emergenza sono le mancate quote rosa nei team scientifici. Boldrini fa comunque sapere della sua indignazione, con relativa interrogazione, in un tweet: “Ho ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 aprile 2020)pubblicizza il suo impegno per avere più nomine femminili nelledi esperti che si occupano del contenimento del virus. In effetti gli italiani hanno questo cruccio che li assilla: come mai non ci sono donne tra i numerosissimi esperti che si occupano del contenimento del virus? E’ un grosso problema, un problema enorme. Almeno secondo le profonde riflessioni della cupola neofemminista che pretende oggi di parlare a nome delle donne. Ci sono le parrucchiere che non sanno quando riapriranno, le estetiste che si trovano nelle stesse condizioni. Le donne che hanno a che fare con i figli a casa e con le lezioni a distanza che non dappertutto funzionano come dovrebbero. Però l’emergenza sono le mancatenei team scientifici.fa comunque sapere della sua indignazione, con relativa interrogazione, in un tweet: “Ho ...

