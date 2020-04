John Wick 4 | con Keanu Reeves | il regista parla della data d’uscita

(Di giovedì 30 aprile 2020) Chad Stahelski, ildi4, hato dell’uscita del nuovo capitolosaga. Tutti i fan sono impazienti di scoprire come continueranno le frenetiche avventure che vedono come protagonista il personaggio interpretato da. A causa del Coronavirus, la pellicola potrebbe arrivare in ritardo.4: lad'uscita Come sappiamo, la starsaga di, quando è scoppiata la pandemia (che ha fermato le produzioni), era impegnata sul set di Matrix 4. I lavori per il film diretto da Chad Stahelski erano invece appena iniziati: la produzione si trovava nelle primissime fasi di scrittura. La domanda che molti si pongono è: il film, che sarebbe dovuto uscire il 21 maggio 2021, arriverà effettivamente quel giorno? Ci pensa ila rispondere alla domanda, precisando prima che: Il film sarebbe dovuto uscire ...

Ultime Notizie dalla rete : John Wick

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...Impossibile fare affidamento ai calendari delle uscite al cinema, data l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Le date fissate continuano a cambiare, c ...