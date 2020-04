Giocare le coppe ma non i campionati | l’Uefa e l’assaggio di Superlega

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 30 aprile 2020) L’idea di unacontinua a veleggiare sul calcio europeo e la ripresa post coronavirus potrebbe offrirne un assaggio. Date le difficoltà che istanno incontrando sulla strada del ritorno in campo per i, si va verso una Super Champions sempre più simile a un Europeo o a un Mondiale. Il governo francese … L'articololema non i: l’Uefa e l’assaggio diè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.