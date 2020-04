Fase 2 | le Regioni vogliono riaprire da sole | ma al Sud si teme la nuova fuga dal Nord

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaLa breccia nell’assalto dei governatori del centrodestra all’ultimo dpcm del governo sulla2 dell’emergenza Coronavirus l’ha aperta la presidente della Calabria, Jole Santelli, che da oggi 30 aprile ha autorizzato l’apertura di bar e ristoranti. Ordinanza che l’esecutivo vuole diffidare, secondo quanto discusso nel Consiglio dei ministri di questa notte, aprendo la strada all’impugnativa. Altre fughe in avanti in Veneto, dove l’ultima ordinanza di Luca Zaia permette di raggiungere le seconde case, mentre in Lombardia riaprono i primi mercati all’aperto, ma solo per chi vende generi alimentari. A sorpresa ieri i presidenti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto, insieme al presidente della ...