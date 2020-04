Fase 2 | il premier Conte ora sotto assedio | il Pd si smarca

Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già un rischio, un rischio calcolato'.… - RaiNews : 'Non è possibile assicurare ora ritorno alla normalità'. A maggio '150mila test sierologici su campione selezionato… - gennaromigliore : Alla #Camera parla il premier Conte. Come temevamo c’è ancora troppa incertezza sulla Fase due, in particolare sull… - Efisio31251859 : RT @tempoweb: Basta coi #realityshow Coronavirus così Giorgia Meloni umilia #Conte - arquer12 : RT @ChiodiDonatella: #FASE2:RESTANO SBARRATI I CANCELLI DEI #CIMITERI. #CONTE E LA #RAGGI TEMONO LA SCAMPAGNATA TRA LE LAPIDI. Il #premier… -

Fase premier Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fase premier