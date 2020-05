Croce Rossa attiva h24 per i palermitani in diffificoltà (Di venerdì 1 maggio 2020) La Croce Rossa di Palermo sotto la guida illuminata di una presidente di valore…Laura Campione. Il suo lavoro e quello della sua straordinaria squadra è necessario. Scendono in campo 365 giorni l’anno e ancor di più in questo periodo in cui l’urgenza coronavirus ha messo a tappeto tante famiglie insospettabilmente in crisi..i nuovi poveri. Per 250 famiglie che hanno bisogno del loro supporto per condurre una vita, anche se con fatica, rappresentano un salva vita. Inoltre scopro durante il mio colloquio con Giorgia Amato, responsabile delle attività sociali Croce Rossa di Palermo che le loro iniziative sono davvero molteplici. Il loro numero verde squilla e dall’altro cavo del telefono spesso persone anziane chiedono un po’ di compagnia, il calore umano che tutti gli esseri viventi ... Leggi su laprimapagina Giornata Mondiale della Croce Rossa - il segretario Ronzi : “C’è sempre più voglia di aiutare il prossimo”

