Coronavirus, l’ISS: “contagi in calo, il valore Rt è inferiore a 1” (Di giovedì 30 aprile 2020) “La curva continua a decrescere sia come numero di sintomatici che di casi. Il numero di casi e’ in decrescita in tutto il Paese“: sono le dichiarazioni del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del report epidemiologico sul Coronavirus. Aumenta “il numero delle Regioni con casi limitati“. “Il valore Rt, o indice di contagiosita’, e’ sotto la soglia di 1 in tutte le Regioni. Questo e’ un dato positivo e conseguenza delle misure adottate“. Ad oggi in Italia “ci sono ancora 74 Comuni zone rosse in sette Regioni. Questo testimonia la capacita’ di individuare i focolai locali e la tempestivita’ nell’isolarli“. L’INTERVISTA COMPLETA SU METEOWEB Coronavirus, la fidanzata di Dybala: “Paulo ancora positivo? Adesso parlo ... Leggi su calcioweb.eu Contagio coronavirus : le indicazioni dell’Iss. Il bollettino

Coronavirus - notizie confortanti dall’ISS : “Casi in calo in tutte le regioni - il valore Rt sotto la soglia 1”

Coronavirus - dall’Iss 92 scenari per la fase 2 : collasso a giugno riaprendo tutto (Di giovedì 30 aprile 2020) “La curva continua a decrescere sia come numero di sintomatici che di casi. Il numero di casi e’ in decrescita in tutto il Paese“: sono le dichiarazioni del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del report epidemiologico sul. Aumenta “il numero delle Regioni con casi limitati“. “IlRt, o indice di contagiosita’, e’ sotto la soglia di 1 in tutte le Regioni. Questo e’ un dato positivo e conseguenza delle misure adottate“. Ad oggi in Italia “ci sono ancora 74 Comuni zone rosse in sette Regioni. Questo testimonia la capacita’ di individuare i focolai locali e la tempestivita’ nell’isolarli“. L’INTERVISTA COMPLETA SU METEOWEB, la fidanzata di Dybala: “Paulo ancora positivo? Adesso parlo ...

TgLa7 : #Coronavirus, conferenza stampa #Iss: #Merler, riaprire le scuole porterebbe l'indice di contagio da R0 a R1,3 - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Iss: con ristoranti in fase 2 oltre soglia . L'indice di contagio supererebbe il valore di sicurezza… - repubblica : L'Iss avverte: 'Senza cautela in fase 2 contagi possono risalire in due settimane. Vita non sarà come prima' - paoloigna1 : Anche da qui buone nuove e le indicazioni per mantenerle perché isamo ancora dentro l'epidemia #covid19… - CalcioWeb : #Coronavirus, l'ISS: 'contagi in calo, il valore Rt è inferiore a 1' - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’ISS Coronavirus, il presidente dell’Iss Brusaferro: «Ecco come l’Italia potrà riaprire poco alla volta» Corriere della Sera