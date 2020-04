Coronavirus, Conte alla Camera: «Illegittime le iniziative meno restrittive degli enti locali. Abbiamo agito con tempestività, non in solitaria». Oggi pomeriggio l’intervento al Senato (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta«Mascherina!». L’intervento del premier Giuseppe Conte sull’emergenza Coronavirus alla Camera dei Deputati si apre con una Contestazione. In piedi davanti all’emiciclo il primo ministro si è presentato senza mascherina sul volto. A differenza di deputati e tecnici che la indossavano. Una decisione che il presidente della Camera Roberto Fico ha spiegato dicendo che faceva parte degli accordi presi nella conferenza dei Capigruppo. Eppure la Contestazione è arrivata lo stesso, con il deputato della Lega Paolo Paternoster che si è tolto la mascherina e ha rifiutato di rimettersela, portando Fico a chiedere una sospensione della seduta di cinque minuti. Concluse le polemiche Conte ha cominciato il suo intervento: «Stiamo affrontando un’emergenza che non ha precedenti nella ... Leggi su open.online Coronavirus - il Comitato tecnico scientifico difende il documento pro-lockdown : «Chi ci contesta non ha incluso i morti tra i casi gravi - livello umiliante»

Coronavirus ultime notizie – Conte : «Nessuna decisione improvvisata. Possibili allentamenti a maggio». La Lega “occupa” il Parlamento : Berlusconi prende le distanze. I sindaci della Calabria “in rivolta” contro l’ordinanza della Regione sulle riaperture anticipate

Coronavirus - Conte : “In prossimo decreto 25 miliardi a sostegno del reddito e 15 per le imprese. Governo mai agito in solitaria” (Di giovedì 30 aprile 2020)in Italia: ultime notizie in diretta«Mascherina!». L’intervento del premier Giuseppesull’emergenzadei Deputati si apre con unastazione. In piedi davanti all’emiciclo il primo ministro si è presentato senza mascherina sul volto. A differenza di deputati e tecnici che la indossavano. Una decisione che il presidente dellaRoberto Fico ha spiegato dicendo che faceva parteaccordi presi nella conferenza dei Capigruppo. Eppure lastazione è arrivata lo stesso, con il deputato della Lega Paolo Paternoster che si è tolto la mascherina e ha rifiutato di rimettersela, portando Fico a chiedere una sospensione della seduta di cinque minuti. Concluse le polemicheha cominciato il suo intervento: «Stiamo affrontando un’emergenza che non ha precednella ...

stanzaselvaggia : Oggi in Calabria è successo di tutto. La Santelli sfida Conte e riapre ristoranti e negozi, il sito della regione… - CarloCalenda : Per salvare il sistema industriale europeo serve un piano in due fasi della Commissione UE: liquidità immediata all… - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già un rischio, un rischio calcolato'.… - PasEn80 : RT @RadioSavana: #Meloni un fiume in piena contro #Conte: 'Hai impedito alle madri di portare i figli al parco ma hai consentito alle #riso… - ZenatiDavide : #Politica #Coronavirus #GiuseppeConte Coronavirus, Conte: “In prossimo decreto 25 miliardi a sostegno del reddito e… -