Carl Philip di Svezia e gli auguri a papà | re Carl Gustav

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tanti auguri a Carl Gustav, re di Svezia. Tra primi a festeggiarlo c’è il figlio, Carl Philip, che su Instagram ha pubblicato una tenera foto insieme, pescata dall’album dei ricordi: «Congratulazioni papà per i tuoi 74 anni», scrive il principe scandinavo. Che per otto mesi è stato erede al trono, prima che la storica legge del 1980 aprisse anche alla figlie femmine, se primogenite, la strada per diventare regine.