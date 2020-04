Assassin’s Creed Valhalla è ufficiale: Trailer e dettagli da Ubisoft (Di giovedì 30 aprile 2020) E’ ufficiale. Assassin’s Creed Valhalla è realtà! Noto inizialmente come Ragnarok o Vikings, il nuovo capitolo della serie Assassin’s Creed sarà si ambientato nel mondo dei vichinghi, ma il suo nome è Valhalla. Ad annunciarlo è stata Ubisoft nella giornata di ieri, durante la quale ha tenuto un lunghissimo Streaming della durata di 9 ore circa, durante il quale un designer australiano ha realizzato l’artwork del gioco, che ha svelato nome e ambientazione, mostrando in parte il protagonista. Quest’oggi viene finalmente mostrato in un primo Trailer. Assassin’s Creed Valhalla: Primo Trailer e dettagli Il gioco ci farà vestire i panni di un vichingo, trasportando dunque il giocatore in un’epoca in cui si navigava, saccheggiava e conquistava. Gli assassini dovranno vedersela come sempre con i ... Leggi su gamerbrain Primo trailer di Assassin’s Creed Valhalla oggi 30 aprile alle 17 : il link per vederlo

Il nuovo Assassin’s Creed in uscita nel 2020 : ancora rumor per il prossimo capitolo

Assassin’s Creed Ragnarok pronto a essere svelato? Un insider accende le speranze (Di giovedì 30 aprile 2020) E’. Assassin’sè realtà! Noto inizialmente come Ragnarok o Vikings, il nuovo capitolo della serie Assassin’ssarà si ambientato nel mondo dei vichinghi, ma il suo nome è. Ad annunciarlo è statanella giornata di ieri, durante la quale ha tenuto un lunghissimo Streaming della durata di 9 ore circa, durante il quale un designer australiano ha realizzato l’artwork del gioco, che ha svelato nome e ambientazione, mostrando in parte il protagonista. Quest’oggi viene finalmente mostrato in un primo. Assassin’s: PrimoIl gioco ci farà vestire i panni di un vichingo, trasportando dunque il giocatore in un’epoca in cui si navigava, saccheggiava e conquistava. Gli assassini dovranno vedersela come sempre con i ...

AssassinsITA : Oggi ti aspettiamo per guardare l'Anteprima Mondiale del trailer di Assassin’s Creed Valhalla! ?? Trailer in Antepr… - AssassinsITA : Segui lo streaming per scoprire l'ambientazione del prossimo Assassin's Creed mentre Bosslogic crea un'opera d'arte… - tech_gamingit : Ecco dove vedere il Trailer di Assassin's Creed Valhalla - oOShinobi777Oo : Ecco dove vedere il Trailer di Assassin's Creed Valhalla - irinadeIgado : devo aspettare ancora 2 ore per la première di assassin's creed valhalla -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin’s Creed Tony Curtis: filmografia e curiosità CINEblog.it