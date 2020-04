A2A, ok a partnership industriale con AEB (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Le assemblee dei soci di Unareti (con socio unico A2A) e di Ambiente Energia Brianza – AEB (con Soci pubblici costituiti da numerosiComuni della Brianza, con a capofila il Comune di Seregno) hanno approvato il progetto di scissione parziale di Unareti in favore della beneficiaria AEB, che sostanzia il progetto di aggregazione territoriale che coinvolge le due multi-utility lombarde, dando avvio alla creazione di un nuovo soggetto industriale nel solco del modello della Multi-utility dei Territori. I Gruppi A2A e AEB, proseguendo nel percorso avviato il 17 ottobre 2019, hanno confermato quanto comunicato il 27 gennaio con l’approvazione di detto progetto di scissione da parte dei Consigli di Amministrazione delle società. Il ramo d’azienda oggetto di scissione sarà costituito da 79.000 punti di riconsegna gas nelle province di Milano e ... Leggi su quifinanza Rifiuti : partnership Eni e A2a per quelli industriali

ENI e A2A in partnership per gestione rifiuti industriali

