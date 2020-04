Ultime Notizie Roma del 29-04-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020)dailynews radiogiornale buona giornata e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Conte visita le zone rosse sulla riapertura non possiamo fare di più questo governo Non gode nel tenere la comunità e il comparto produttivo in sofferenza purtroppo non siamo nelle condizioni per riaprire ci confrontiamo con la comunità scientifica Si allentarsi mo le misure la curva riprenderebbe a risalire sarebbe un disastro per tutti ha detto per la Protezione Civile continua il calo dei malati super un 200 mila i casi totali di coronavirus in Italia ma secondo i dati del bollettino Quotidiano della Protezione Civile continua a diminuire il saldo degli attualmente positivi che erano ieri 105205 la Basilicata è l’unica regione che non registra alcun nuovo caso il punto sulla diffusione del coronavirus in Lombardia nel consueto ...