Stefano Fresi | appello in rima a Giuseppe Conte | “Sor presidè | che te sei scordato?”

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Un sonetto romanesco, composto e recitato dal popolare attore. Un modo bonario ma stringente per ricordare al presidente del consiglio che neppure questa volta, nel discorso che annunciava alcune riaperture, si è fatta menzione del settore dello spettacolo, uno dei più penalizzati e al tempo stesso uno dei più attivi nella partecipazione a sostenere le persone mentre si trovano segregate in casa.

Adnkronos

