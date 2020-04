Salvini: «I napoletani che vivono a Milano devono poter tornare a casa se non ci sono rischi» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto in Rai, durante la trasmissione “La Vita in Diretta”. Ha parlato dei napoletani che vivono a Milano. Non possono essere penalizzati dal Premier e dal governatore della Campania, ha detto. Che ci si metta d’accordo per gestirli e farli tornare a casa se non ci sono rischi per la salute. Queste le parole di Salvini: «De Luca e Conte si mettano d’accordo tra di loro. I napoletani che vogliono andare nella loro città da Milano non possono essere penalizzati. Il Governatore della Campania telefoni al Premier e trovino una soluzione per gestire queste persone. Penso che se non c’è rischio sulla salute debbano poter ritornare». L'articolo Salvini: «I napoletani che vivono a Milano devono poter tornare a casa se non ci sono rischi» ilNapolista. Leggi su ilnapolista I pizzaioli napoletani : «Bene Salvini - la consegna a domicilio è permessa anche a Wuhan…»

