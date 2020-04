Pallanuoto | il ct Campagna | «È il calcio a frenarci Ma loro vogliono giocare | noi solo

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Su La Stampa un’intervista a Sandro, ct del Settebello, la Nazionale dicampione del mondo. Si dice demoralizzato dalla decisione del governo di non dare il via agli allenamenti il 4 maggio. «Demoralizzato dall’idea che sia una decisione in otticae quindi vengono frenati, noi vogliamoallenarci ma siamo in coda a. I presidenti non ce la fanno a sostenere i costi di questo limbo. Senza pubblico e sponsor per noi, come per volley, basket, rugby vuol dire senza budget. Non possiamo permetterci di finire i tornei e ilnon si può permettere di lasciarli in sospeso. Chi vive sui diritti tv segue logiche opposte alle nostre, per questo trattarci allo stesso modo è assurdo. Siamo frenati dal pallone». Ilha il diritto di provare a ripartire dice. «Ci sono le pressioni degli ...