"Né Padre Pio, né il vaccino: c'è una sola via d'uscita". Coronavirus, la ricetta drastica di Luttwak (Di mercoledì 29 aprile 2020) Torna a prendere piede l'ipotesi di una sorta di immunità di gregge, almeno nella testa di Edward Luttwak, il vulcanico politologo ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, nella puntata trasmessa su La7 giovedì 27 aprile. Si parlava di coronavirus, di come uscirne, e Luttwak mostra di non avere dubbi: "Si deve accettare il contagio fino al limite delle capacità di gestive dei malati più gravi", premette. Insomma, "il contagio è l'unica via d'uscita. Questo virus non sarà fermato né da Padre Pio né da un vaccino, fino a che il vaccino non arriva e verrà fatto a miliardi di persone". Dunque, Luttwak ha citato l'esempio del Maryland, stato negli Usa, dove "hanno approfittato per fare lavori stradali e lanciare contieri". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 aprile 2020) Torna a prendere piede l'ipotesi di una sorta di immunità di gregge, almeno nella testa di Edward Luttwak, il vulcanico politologo ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, nella puntata trasmessa su La7 giovedì 27 aprile. Si parlava di coronavirus, di come uscirne, e Luttwak mostra di non avere dubbi: "Si deve accettare il contagio fino al limite delle capacità di gestive dei malati più gravi", premette. Insomma, "il contagio; l'unica via d'. Questo virus non sarà fermato; daPio; da un, fino a che ilnon arriva e verrà fatto a miliardi di persone". Dunque, Luttwak ha citato l'esempio del Maryland, stato negli Usa, dove "hanno approfittato per fare lavori stradali e lanciare contieri".

