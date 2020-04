Kate Middleton e William d’Inghilterra festeggiano 9 anni di matrimonio

(Di mercoledì 29 aprile 2020) I grandi eventi, belli o brutti che siano, immortalano sempre attimi di vita. Tutti noi, probabilmente, o la maggior parte, ricorderanno dov’erano e cosa facevano il 29 aprile 2011. Molti, di certo, aspettavano davanti alla Tv che la favola di Kate Middleton e William d’Inghilterra si facesse realtà. E a rivedere lei che arriva all’Abbazia di Westminster, che scende dall’auto con un abito da sposa subito entrato nella top ten dei più sognanti di sempre e che avanza sicura, già regina a suo modo, verso l’altare (e il suo Will) alle più romantiche viene ancora da sognare.

infoitcultura : Meghan Markle, Kate Middleton è il motivo della fuga negli Usa - AccaddeOggi : 29/04/2011 - A Londra il primogenito di Carlo e Diana d'Inghilterra William sposa Kate Middleton - - SpVenus0 : RT @tpwkhesss: manco quando kate middleton annunció d'essere incinta successe tutto questo - antodelprino : RT @laviniaorefici: Il 29 aprile 2011 il principe William d’Inghilterra sposava Kate Middleton e per il ricevimento chiese che tra le torte… - infoitcultura : Kate Middleton e Meghan Markle, Sarah Ferguson svela: “La lite iniziò…” -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

I grandi eventi, belli o brutti che siano, immortalano sempre attimi di vita. Tutti noi, probabilmente, o la maggior parte, ricorderanno dov’erano e cosa facevano il 29 aprile 2011. Molti, di certo, a ...Il 29 aprile, ad Anmer Hall, Kate Middleton e William si sveglieranno come tutte le mattine. Ma non sarà una mattina come le altre. Kate Middleton e William festeggeranno il loro primo anniversario di ...