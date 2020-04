‘Ingegneri di anime’ | un’avventura sui percorsi liquidi dell’ex Unione Sovietica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 aprile 2020) ‘Ben poco passava la frontiera; per uno scherzo della natura, persino il Dnepr, il Don e il Volga scorrevano, dalle sorgenti alla foce, all’interno del territorio sovietico. In tal modo, il ritmo dell’industrializzazione, tanto cara a Stalin, non poteva essere valutato nemmeno attraverso eventuali scarichi in quei fiumi’. Ingegneri di anime, dello scrittore e giornalista olandese Frank Westerman (traduzione di Franco Paris; Iperborea), è un magnifico e originale viaggio nelle vite dei “promotori di cultura” dell’che parte dai primi anni del periodo staliniano per svilupparsi negli anni del Grande Terrore e del secondo Dopoguerra. Maksim Gor’kij, scelto dallo stesso Iosif Vissarionovič Džugašvili per mettere insieme un gruppo di 120 scrittori, parte con i suoi colleghi verso i penitenziari lungo il ...