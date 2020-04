Immuni nelle nostre vite: sanità e privacy stanno dialogando? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Forse è un caso che l’adozione di Immuni sia definita e regolata nell’articolo 6 del Decreto Legge del ministro Bonafede che detta le norme ispirate dall’area giustizialista dei Cinquestelle per affrontare l’allarme generato dell’epidemia di Covid-19 negli istituti di pena e la conseguente necessità di far calare l’affollamento carcerario.O forse no, considerato che Immuni, l’app che - se scaricata sugli smartphone della maggioranza degli italiani - dovrebbe fornire efficaci strumenti di prevenzione in vista dell’ondata autunnale dell’epidemia, è stretta parente dei braccialetti elettronici per i detenuti agli arresti domiciliari. Conosco l’obiezione: prima di accettare gratuitamente la licenza d’uso del software messo a punto dalla società Bending Spoons, il commissario straordinario ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 aprile 2020) Forse è un caso che l’adozione disia definita e regolata nell’articolo 6 del Decreto Legge del ministro Bonafede che detta le norme ispirate dall’area giustizialista dei Cinquestelle per affrontare l’allarme generato dell’epidemia di Covid-19 negli istituti di pena e la conseguente necessità di far calare l’affollamento carcerario.O forse no, considerato che, l’app che - se scaricata sugli smartphone della maggioranza degli italiani - dovrebbe fornire efficaci strumenti di prevenzione in vista dell’ondata autunnale dell’epidemia, è stretta parente dei braccialetti elettronici per i detenuti agli arresti domiciliari. Conosco l’obiezione: prima di accettare gratuitamente la licenza d’uso del software messo a punto dalla società Bending Spoons, il commissario straordinario ...

