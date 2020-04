Il paradiso delle signore, Roberta anticipa: “Rivedrà Federico” (Di mercoledì 29 aprile 2020) anticipazioni Il paradiso delle signore, l’attrice di Roberta (Federica De Benedettis): “Rivedrà Federico” L’attrice Federica De Benedettis in una lunga intervista a DiPiùTV ha parlato delle sue nozze, del rapporto con tutti i colleghi de Il paradiso delle signore ed ha fornito qualche anticipazione sulla nuova stagione. A causa dell’emergenza del Covid-19 infatti non è stato possibile girare le puntate delle ultime settimane quindi le storie sono rimaste in sospeso. L’attrice quindi ha anticipato come si evolverà il rapporto tra la Venere Roberta Pellegrino ed il fidanzato Federico Cattaneo, che non ha più rivisto dopo la partenza per la Svizzera per fare un’importante operazione: “Questo posso rivelarlo, si lo rivedrà.” “Federico tornerà dalla Svizzera dopo l’intervento ... Leggi su lanostratv Il Paradiso delle Signore è finito ? Quando tornerà?

Il Paradiso delle signore in replica è la miglior soluzione per Rai 1?

Il Paradiso delle Signore 4 - anticipazioni dal 4 all’8 maggio 2020 : un matrimonio ci attende (Di mercoledì 29 aprile 2020)zioni Il, l’attrice di(Federica De Benedettis): “Rivedrà Federico” L’attrice Federica De Benedettis in una lunga intervista a DiPiùTV ha parlatosue nozze, del rapporto con tutti i colleghi de Iled ha fornito qualchezione sulla nuova stagione. A causa dell’emergenza del Covid-19 infatti non è stato possibile girare le puntateultime settimane quindi le storie sono rimaste in sospeso. L’attrice quindi hato come si evolverà il rapporto tra la VenerePellegrino ed il fidanzato Federico Cattaneo, che non ha più rivisto dopo la partenza per la Svizzera per fare un’importante operazione: “Questo posso rivelarlo, si lo rivedrà.” “Federico tornerà dalla Svizzera dopo l’intervento ...

simo_simo2507 : RT @sempreciro: Ho sentito dire che si può pregare anche da soli, a casa. E ho sentito anche dire che se per un mese non vai a messa a cau… - OnceUponATeddy : @contessavincy @unbelrumore il link dell'articolo era questo: - VeterinarioAle : RT @sempreciro: Ho sentito dire che si può pregare anche da soli, a casa. E ho sentito anche dire che se per un mese non vai a messa a cau… - erikapretti21 : RT @sempreciro: Ho sentito dire che si può pregare anche da soli, a casa. E ho sentito anche dire che se per un mese non vai a messa a cau… - fdg82 : Facciamo il punto su #Ilparadisodellesignore, amatissima fiction del pomeriggio di #Rai1, interrotta sul più bello… -