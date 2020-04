Domenic20508867 : RT @73deva73: Fase 2, slitta il decreto aprile: non c'è intesa sui bonus. Arriva l'incentivo-bici. Siamo oltre il ridicolo. Un governo così… - 73deva73 : Fase 2, slitta il decreto aprile: non c'è intesa sui bonus. Arriva l'incentivo-bici. Siamo oltre il ridicolo. Un go… - BrunellaBB : RT @ilmessaggeroit: #fase 2, slitta il decreto aprile non c'è intesa sui bonus. Arriva l'incentivo-bici - zazoomblog : Fase 2 slitta il decreto aprile: non cè intesa sui bonus. Arriva lincentivo-bici - #slitta #decreto #aprile… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #fase 2, slitta il decreto aprile non c'è intesa sui bonus. Arriva l'incentivo-bici -

Ultime Notizie dalla rete : Fase slitta Fase 2, slitta il decreto aprile: non c'è intesa sui bonus. Arriva l'incentivo-bici Il Messaggero Fase 2, slitta il decreto aprile: non c'è intesa sui bonus. Arriva l'incentivo-bici

Non si potrà più chiamare decreto aprile, nemmeno informalmente, per il buon motivo che il governo non ce l'ha fatta ad approvarlo entro oggi e dunque a questo punto dovrebbe vedere la luce nei primi ...

Bar, ristoranti, parrucchieri e alberghi in lotta per la sopravvivenza

Si avvicina la Fase 2, ma non per tutti. Come dichiarato dal Premier Conte nell’ultimo DPCM, bar, ristoranti, parrucchieri e alberghi dovranno aspettare ancora un pò per poter riprendere le proprie at ...

Non si potrà più chiamare decreto aprile, nemmeno informalmente, per il buon motivo che il governo non ce l'ha fatta ad approvarlo entro oggi e dunque a questo punto dovrebbe vedere la luce nei primi ...Si avvicina la Fase 2, ma non per tutti. Come dichiarato dal Premier Conte nell’ultimo DPCM, bar, ristoranti, parrucchieri e alberghi dovranno aspettare ancora un pò per poter riprendere le proprie at ...