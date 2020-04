Diablo 2 torna in vita grazie al lancio di un remake fan-made

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Un modder ha pubblicato uncompleto di2, che include tutto il contenuto e le classi del gioco originale.Ilsi chiama Reign of Terror ed è stato costruito in Grim Dawn di Crate Entertainment, un ARPG molto più recente ambientato in un mondo fantasy altrettanto apocalittico. "Reign of Terror è uncompleto (non una copia 1: 1) del classico ARPG2", osserva il designer della mod, Ram, nella sua descrizione. "Contiene tutti i contenuti e le classi presenti nell'originale2, inclusa la sua espansione, Lord of Destruction."Leggi altro...