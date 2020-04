Decreto Liquidità | storie di un fallimento

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Era il 6 aprile. Giuseppe Conte annunciava ovviamente in diretta "urbi et orbi" ilLiquidità, il famoso "bazooka" (parole sue) di sostegno alle piccole, medie e grandi aziende. Unche prevedeva ad esempio investimenti garantiti al 100% dallo Stato per 25mila euro. Parole.Da quell'annuncio, sono passati 23 giorni, più di tre settimane, e la situazione è cambiata a 360°. Il bazooka è diventato un fucile, vecchio e scarico.Marco è il tipico artigiano brianzolo; 9 dipendenti, arredamento. Oltre ad aver anticipato i soldi per la Cassa Integrazione di marzo e anche di aprile ai suoi dipendenti ha pensato bene di recarsi in banca per chiedere lumi sul: «Conosco il direttore da anni - ci racconta - appena mi ha visto ha capito subito. Mi ha fatto sedere e sventolava il testo delcon le regole attuative, nei dettagli. ...