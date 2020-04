giovanniproto67 : RT @giovanniproto67: Pochi casi di una sindrome infiammatoria acuta. E i medici di Oltremanica lanciano l'allerta. Potrebbe esserci un lega… - Giovanni1962RM : Il Messaggero Mobile: Fase 2, allerta nuovo esodo verso Sud dal 4 maggio: treni e aerei già pieni. De Micheli: 3 mi… - mattinodinapoli : #covid-19, allerta 4 maggio: dai party a bus e bimbi, i 10 errori da non commettere alla ripartenza - noitre32 : PUR DI NON VOTARE , ORA C´É LA PAURA ALLA CAMERA. La paura entra nel 'palazzo': chat di fuoco sul virus in Aula I… - Soulfly98318008 : @neXtquotidiano Ma il punto è questo: che la Cina abbia responsabilità circa il ritardo dell'allerta sulla diffusio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allerta Covid-19, allerta 4 maggio: dai party a bus e bimbi, i 10 errori da non commettere alla ripartenza Il Messaggero Salute Covid-19, allerta 4 maggio: dai party a bus e bimbi, i 10 errori da non commettere alla ripartenza

Fase 2, parola d'ordine: non abbassare la guardia con il Covid-19. E quindi non sottovalutare i rischi, altrimenti si tornerà scivolosamente indietro e potrebbe essere ancora peggio rispetto alla prim ...

Fase 2, l'allarme degli scienziati: "Se tutto aperto 151mila ricoveri in terapia intensiva a giugno"

Sperimentare per 14 giorni le misure di riapertura parziale che saranno avviate dal 4 maggio per alcuni settori lavorativi, monitorando l’impatto sull'andamento dei contagi e considerando che una riap ...

Fase 2, parola d'ordine: non abbassare la guardia con il Covid-19. E quindi non sottovalutare i rischi, altrimenti si tornerà scivolosamente indietro e potrebbe essere ancora peggio rispetto alla prim ...Sperimentare per 14 giorni le misure di riapertura parziale che saranno avviate dal 4 maggio per alcuni settori lavorativi, monitorando l’impatto sull'andamento dei contagi e considerando che una riap ...