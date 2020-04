Coronavirus, de Magistris in Consiglio comunale: “Pochi fondi, serve decreto Cura Comuni” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Luigi de Magistris: il sindaco di Napoli è intervenuto sulle misure adottate in città per l’emergenza Coronavirus. Appello ai cittadini: “Niente rilassamenti nella lotta al virus, serve responsabilità”. Dopo la trattazione delle questioni urgenti, il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris è intervenuto in Consiglio comunale (svoltosi in videoconferenza) sulle misure adottate in città per l’emergenza Coronavirus e sulla situazione sanitaria attuale. Dopo aver ascoltato gli interventi iniziali dei consiglieri, il Sindaco ha ribadito il ruolo necessario e imprescindibile del Consiglio comunale. È necessario in questa fase affievolire le differenze tra maggioranza e opposizione, poiché o si riparte tutti insieme o non si riparte affatto. Per queste ragioni, Luigi de Magistris ha annunciato che intende incontrare tutti i ... Leggi su 2anews Coronavirus - de Magistris : A Napoli fase 2 con più aree pedonali e bici

