"Buffoni", Borghi smaschera l'Ue: "Gennaio 2021 data molto ambiziosa per il Recovery Fund": Conte si è fatto fregare (Di mercoledì 29 aprile 2020) A smorzare gli entusiasmi di Giuseppe Conte sul Recovery Fund ci pensa la vicepresidente della Commissione Vera Jourova. "Il primo Gennaio 2021 è una data molto ambiziosa per l'inizio del Recovery Instrument", ammette durante la videoconferenza stampa a Bruxelles. Insomma, i tempi, a differenza di quanto detto anche da Paolo Gentiloni (commissario Ue per l'Economia), si allungano. Il fondo, proposto dalla Francia e ampiamente sostenuto dal nostro premier, prevede la possibilità di emettere obbligazioni con la garanzia del bilancio europeo. Una notizia che ha immediatamente scatenato Claudio Borghi: "Buffoni", si è limitato a commentare sul suo profilo Twitter. I paesi stanno affrontando una grave crisi sanitaria che presto si tramuterà in economica e l'Ue se ne frega. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 aprile 2020) A smorzare gli entusiasmi di Giuseppe Conte sulFund ci pensa la vicepresidente della Commissione Vera Jourova. "Il primoè unaper l'inizio delInstrument", ammette durante la videoconferenza stampa a Bruxelles. Insomma, i tempi, a differenza di quanto detto anche da Paolo Gentiloni (commissario Ue per l'Economia), si allungano. Il fondo, proposto dalla Francia e ampiamente sostenuto dal nostro premier, prevede la possibilità di emettere obbligazioni con la garanzia del bilancio europeo. Una notizia che ha immediatamente scatenato Claudio: "", si è limitato a commentare sul suo profilo Twitter. I paesi stanno affrontando una grave crisi sanitaria che presto si tramuterà in economica e l'Ue se ne frega.

borghi_claudio : Buffoni - MastroRadu : RT @Libero_official: 'Buffoni', Claudio #Borghi smaschera l'#Ue: 'Gennaio 2021 data molto ambiziosa per il Recovery Fund': #Conte si è fatt… - CupiniMassimo : RT @Libero_official: 'Buffoni', Claudio #Borghi smaschera l'#Ue: 'Gennaio 2021 data molto ambiziosa per il Recovery Fund': #Conte si è fatt… - NotarioVincenzo : RT @Libero_official: 'Buffoni', Claudio #Borghi smaschera l'#Ue: 'Gennaio 2021 data molto ambiziosa per il Recovery Fund': #Conte si è fatt… - Noovyis : ('Buffoni', Borghi smaschera l'Ue: 'Gennaio 2021 data molto ambiziosa per il Recovery Fund': Conte si è fatto frega… -

Ultime Notizie dalla rete : Buffoni Borghi Prodi torna a ripeterlo: "Impossibile fare a meno dell'Ue" ilGiornale.it Claudio Borghi contro l'Ue: "Buffoni", il Recovery Fund non prima del 2021. Conte si è fatto fregare

A smorzare gli entusiasmi di Giuseppe Conte sul Recovery Fund ci pensa la vicepresidente della Commissione Vera Jourova. "Il primo gennaio 2021 è una data molto ambiziosa per l'inizio del Recovery Ins ...

A smorzare gli entusiasmi di Giuseppe Conte sul Recovery Fund ci pensa la vicepresidente della Commissione Vera Jourova. "Il primo gennaio 2021 è una data molto ambiziosa per l'inizio del Recovery Ins ...