Andare a trovare i «congiunti» è possibile ma serve sempre l’autocertificazione

ShooterHatesYou : Conte: Fase 2! Italiani: Ok però stavolta chiarezza, va bene? Non facciamo come l'altra volta. Conte: Si potranno… - ferrazza : E comunque chi andare a trovare vorrei sceglierlo io, non dovrebbe farlo lo Stato. Lo Stato dovrebbe mettermi in si… - rtl1025 : ?? 'Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a… - FBiasin : - Sconfiggere il virus ? - Riaprire tutto ? - Tornare a giocare a calcio ? - Trovare un modo per andare al mare ? -… - CacoFoonico : RT @Ty_il_nano: Gente che adesso fa finta di essere delusa perché non può andare a trovare gli amici quando lo sanno tutti che non avete am… -

Andare trovare Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Andare trovare