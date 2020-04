Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 28 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 28 APRILEORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. PASSIAMO DUNQUE AI CANTIERI SULLA DIRAMAZIONESUD PROSEGUONO I LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER AGEVOLARE GLI INTERVENTI, FINO ALLE 19:00 DEL 29 APRILE, RESTERÀ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTE PORZIO CATONE IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO A. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CASELLO DI SAN CESAREO O DI PERCORRERE LA CASILINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. ALLERTA METEO PER LA GIORNATA DI OGGI SONO PREVISTE SU TUTTO ILPRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. SI INVITA DUNQUE ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. INFINE, PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID-19, ...