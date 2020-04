Versamenti INPS e INAIL sospesi fino a giugno | regole

Leggi su quifinanza

(Di martedì 28 aprile 2020) La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza ad aprile e maggio si applica verificando il calo di fatturato separatamente per i mesi di marzo e aprile, mentre fanno eccezione startup e Partite IVA che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, per le quali non è richiesto tale requisito. Sono precisazioni contenute nel messaggio1754/2020, che contiene leapplicative delle norme previste dall’articolo 18 del decreto Liquidità imprese, in considerazione dell’emergenza Coronavirus. Lo slittamento al 30(in un’unica soluzione oppure in un massimo di cinque rate) è previsto per i contributi di imprese e Partite IVA con fatturato o compensia 50 milioni di euro ed un calo di fatturato pari almeno al 33% in marzo e aprile. Distinzione marzo-aprile L’specifica che la ...