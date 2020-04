Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Tina Deride Gemma e La Fa Piangere! (Di martedì 28 aprile 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma riceve un regalo che la lascia abbastanza di stucco. Invece Giovanna è molto soddisfatta delle attenzioni dei suoi corteggiatori… Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne, non sono mancati i momenti divertenti ma anche le occasioni di avvicinamento tra le due dame e i corteggiatori misteriosi. Gemma in particolare ha ricevuto un regalo davvero molto insolito che l’ha lasciata senza parole. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: regali per Gemma e Giovanna! Si inizia la Puntata con una delle classiche lettere di Gemma per Tina. Come al solito, la dama accusa l’opinionista di essere insensibile e di metterle i bastoni tra le ruote durante il suo percorso. Tina sembra divertita e non si lascia andare ad una lunga replica, ma dice soltanto di essere soddisfatta per via delle sue differenze rispetto a Gemma. Successivamente, vengono ... Leggi su uominiedonnenews Giovanna Abate colpo di scena a Uomini e Donne | Arriva corteggiatore misterioso

