Triplo rilancio e Hamsik battuto, così Adl ha comprato la maglia di Mertens (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aurelio De Laurentiis ha comprato la maglia dei 121 gol di Dries Mertens, indossata contro il Barcellona, messa all'asta promossa dalla Fondazione Cannavaro Ferrara che ha attivato una campagna per dare un contributo all'emergenza covid-19. Dopo la vittoria, il presidente del Napoli ha condiviso il suo momento di gioia su Twitter: "Felice di essermi aggiudicato, a nome del Napoli, la maglia di Dries di Napoli-Barcellona, nell'asta benefica #jestovicinoate organizzata dalla Fondazione Cannavaro Ferrara. maglia importante che resterà in casa Napoli e un contributo per chi ha bisogno in un momento difficile". Dalla piattaforma "CharityStars" si è scoperto che De Laurentiis ha compiuto un Triplo rilancio in tre minuti: 14mila euro alle 17.43, 14.500 alle 17.45 e poi ...

