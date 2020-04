Tivoli | massacra di botte la compagna davanti ai figli | arrestato 43enne

Ultime Notizie dalla rete : Tivoli massacra

LettoQuotidiano

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Tivoli dopo che la compagna lo ha denunciato per violenze e abusi domestiche reiterate. L’ennesimo episodio di violenza sulle donne di questo periodo di quarante ...Una brutale aggressione nei confronti della compagna, per la quale un 43enne di origini romene è finito in manette. È quanto accaduto lo scorso 23 aprile, quando una donna di Tivoli ha denunciato il c ...