Meo Sacchetti | «Quanti calciatori vogliono tornare in campo? Non possono decidere i club»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 aprile 2020) In un’intervista a Repubblica, il ct della Nazionale di basket, Meo, prende posizione contro il calcio e la discriminazione del basket come sport minore. «Scontiamo la nostra minorità, l’aggressività del calcio, anche nelle repliche alla tv. Raisport dovrebbe avere un canale di soli sport minori». Fermarsi per primi è stata una scelta giustissima, dice. «Di fronte alla morte era il minimo che potessimo fare». E sul calcio: «Non voglio fare polemiche col calcio, ma mi chiedo:giocatori sono d’accordo sulina tutti i costi? Le società sono magari concordi, ma nonloro. Immagino i problemi economici che ne deriverebbero, ma nel basket non saranno minori, in proporzione. Servirà inventiva». L'articolo Meo: «...