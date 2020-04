Le fognature utili per rilevare la presenza del virus e controllare l’epidemia

(Di martedì 28 aprile 2020) E’ possibile usare le acque di scarico come “spia” di un focolaio di corona. Grazie al materiale genetico del coronatrovato nellesi possono fare dei campionamenti e ipotizzare ladell’epidemia. E’ l’ipotesi che emerge da uno studio condotto a Roma e Milano dal Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, afferma che “questi dati potrebbe essere d’aiuto nel controllo della pandemia. I nostri risultati si associano a quelli di altri gruppi di ricerca che, in Olanda, Massachusetts, Australia e Francia, hanno ad oggi rinvenuto tracce del coronanegli scarichi”. Il gruppo di ricercatori è guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute del Dipartimento Ambiente e Salute ...

