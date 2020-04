Kumbulla Inter, De Biasi: «Potrà essere subito un giocatore importante» (Di martedì 28 aprile 2020) Gianni De Biasi parla di Kumbulla, in orbita Inter. L’ex commissario tecnico dell’Albania lo aveva osservato per Euro 2016 Marash Kumbulla è pronto per l’Inter. A sostenerlo è Gianni De Biasi, ex ct dell’Albania. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport. DE Biasi – «Ha personalità e carattere per imporsi in una grande squadra come l’Inter. All’epoca nessuno pensava che potesse avere un’esplosione così repentina. Basta vedere quanto ha fatto l’anno scorso: Kumbulla in Serie B non ha di fatto giocato, quest’anno grazie anche a Juric è diventato uno dei difensori migliori della Serie A. Tanto da rendere il Verona la quarta migliore difesa del campionato. Potrà essere subito un giocatore importante per l’Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 L'Inter raddoppia sul mercato - per la difesa non c'è solo Kumbulla : l'altro candidato

