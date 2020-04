Il Corsera: «Gravina avrebbe dovuto ascoltare i medici. Il calcio non può ripartire» (Di martedì 28 aprile 2020) Il Corriere della Sera fa il punto ragionato della situazione calcio. Ricordiamo che il Corriere della Sera ha come editore Cairo e Cairo è capofila – con Cellino – della linea contro la ripresa. Ma il Corsera utilizza argomenti che possiamo definire di buon senso e ragionevoli. Sottolinea come Gravina abbia scelto una linea morbida dopo le parole del ministro Spadafora. Non è andato al muro contro muro, come invece la Lazio e la Lega Serie A. Sa che la sua è una via stretta. A proposito del protocollo medico bocciato ha detto: «Siamo pronti a integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, del Coni e riconoscendo la Federazione medici Sportivi quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto». Scrive il Corriere della Sera. Il presidente Gravina, animato dalle migliori intenzioni e dalla voglia di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 aprile 2020) Il Corriere della Sera fa il punto ragionato della situazione. Ricordiamo che il Corriere della Sera ha come editore Cairo e Cairo è capofila – con Cellino – della linea contro la ripresa. Ma ilutilizza argomenti che possiamo definire di buon senso e ragionevoli. Sottolinea comeabbia scelto una linea morbida dopo le parole del ministro Spadafora. Non è andato al muro contro muro, come invece la Lazio e la Lega Serie A. Sa che la sua è una via stretta. A proposito del protocollo medico bocciato ha detto: «Siamo pronti a integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, del Coni e riconoscendo la FederazioneSportivi quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto». Scrive il Corriere della Sera. Il presidente, animato dalle migliori intenzioni e dalla voglia di ...

