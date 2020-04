Fase 2: questo bimbo a chi lo do? (Di martedì 28 aprile 2020) Nella mia famiglia su 5 persone complessive 4 sono studenti. Copriamo quasi ogni tipologia di scuola, il piccolo va al nido, il mezzano alle elementari e il grande alle medie e io sono iscritta all’università per terminare il mio percorso di studi in comunicazione e digital marketing. Sono presente in 5 chat di classe e se questo non bastasse come curriculum, amministro una community di oltre 80.000 genitori che da quando la scuola ha chiuso solleva perplessità e preoccupazioni sul futuro scolastico dei propri figli.Le mattinate di questo ultimo periodo sono dedicate alla gestione delle video chiamate, con le più disparate app, lo studio demandato alla responsabilità di studenti o alle famiglie. Gli insegnanti hanno dovuto fare grossi sforzi per riuscire in tempi rapidi ad adattarsi a questa nuova situazione e si sono trovati dal non saper usare il ... Leggi su huffingtonpost Usate questo gadget per rimettervi in forma durante la fase 2 dell’epidemia

Milano, 28 apr. (askanews) - Polemiche e rabbia sui giornali per la gestione della Fase due, mentre prosegue il primo tour dall'inizio della pandemia per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel ...

Subisce una battuta d’arresto, anzi fa un passo indietro il cammino della Germania fuori dal tunnel del Coronavirus. Mentre si intensificano il dibattito e le polemiche sul ritmo delle riaperture, il ...

