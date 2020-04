"Deve raccogliere i mozziconi di sigarette di Kim Jong-un". La sorella sottomessa in pubblico: le ragioni di quel vecchio ordine (Di martedì 28 aprile 2020) Dalla Corea del Sud le ultime indiscrezioni su Kim Jong-un: sarebbe vivo e vegeto. Eppure, dalla Corea del Nord, continua ad arrivare soltanto silenzio. E così fioriscono retroscena, voci, indiscrezioni. E si apprendono curiosi dettagli sulla dittatura. Uno di questi emerge da un articolo del Corriere della Sera dedicato alla sorella del dittatore, Kim Yo-Jong, 32 anni, erede designata in caso di successione. Una figura potente, ma sottomessa in pubblico. Il Corriere infatti ricorda come Kim Yo-Jong fu vista infilare i guanti bianchi al fratello, oltre a porgergli una penna stilografica dopo averla lustrata, il tutto davanti alle telecamere. E ancora, quando fu ripresa mentre reggeva il portacenere per Kim Jong-un, accanito fumatore, e in quel momento molto nervoso. Ma non è finita: la sorella aveva anche il compito di raccogliere i mozziconi delle sigarette di Kim. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 aprile 2020) Dalla Corea del Sud le ultime indiscrezioni su Kim-un: sarebbe vivo e vegeto. Eppure, dalla Corea del Nord, continua ad arrivare soltanto silenzio. E così fioriscono retroscena, voci, indiscrezioni. E si apprendono curiosi dettagli sulla dittatura. Uno di questi emerge da un articolo del Corriere della Sera dedicato alladel dittatore, Kim Yo-, 32 anni, erede designata in caso di successione. Una figura potente, main pubblico. Il Corriere infatti ricorda come Kim Yo-fu vista infilare i guanti bianchi al fratello, oltre a porgergli una penna stilografica dopo averla lustrata, il tutto davanti alle telecamere. E ancora, quando fu ripresa mentre reggeva il portacenere per Kim-un, accanito fumatore, e in quel momento molto nervoso. Ma non è finita: laaveva anche il compito didelledi Kim. La ...

