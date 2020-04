Conte | Non sono pentito | rifarei tutto uguale

NicolaPorro : Ieri sono 'morte' centinaia di migliaia di piccole imprese grazie al coraggio di #Conte.Ma i giornali non se ne acc… - Capezzone : #Conte non è proprietario delle nostre vite e delle nostre libertà. Nel rispetto di precauzioni e distanze,… - CarloCalenda : Questa opposizione è la migliore garanzia di sopravvivenza del Governo Conte. Imbecilli. Non ci sono purtroppo altr… - lucia676 : RT @benq_antonio: Signor #Conte oggi ho aperto il mio #Bar per fare solo il #Takeaway ecco la situazione.. ??Ma a chi devo vendere se e' tut… - vvoxonline : #Conte: Non sono pentito, tornassi indietro rifarei tutto» >>> -

Conte Non Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Conte Non