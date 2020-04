BCE | NO RISCHIO CONTAGIO CON I SOLDI Coronavirus non vive su banconote

rtl1025 : ?? Nessun rischio significativo di prendere il #coronavirus maneggiando le banconote: parola della #Bce. In un post… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie dal mondo: a rischio Olimpiadi anche nel 2021. Petrolio ancora a picco. Meno di mille c… - CarloCalenda : 1) rispetto alla dichiarazione dell’Eurogruppo, che conteneva recovery fund; non è stato fatto alcun passo avanti;… - dariazzo_ : RT @_DAGOSPIA_: ALT! LA BCE CHIARISCE CHE MANEGGIARE LE BANCONOTE NON CI ESPONE AD ALCUN RISCHIO SIGNIFICATIVO... - Ziafranci1 : RT @_DAGOSPIA_: ALT! LA BCE CHIARISCE CHE MANEGGIARE LE BANCONOTE NON CI ESPONE AD ALCUN RISCHIO SIGNIFICATIVO... -

BCE RISCHIO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : BCE RISCHIO