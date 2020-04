Bari, pizzaiolo fa una pizza con il volto di Checco Zalone e gliela consegna, la reazione dell’attore (Di martedì 28 aprile 2020) Un pizzaiolo, Michele Digiglio fan dell’attore Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha avuto l’idea di fare una pizza con il volto del suo beniamino e ha deciso che gliela avrebbe consegnata. L’ha raggiunto a Gravina dove Checco Zalone sta ultimando le riprese del suo ultimo film. Il pizzaiolo racconta così ” Qualcuno mi incarica di fare la pizza con il suo volto, colgo la palla al volo e la realizzo. Pensavo fosse stato più semplice consegnarla, invece ho avuto un po’ di difficoltà: molto mistero su Checco, era blindato e molti mi dicevano che non si fa avvicinare, che non vuole confusione, che il set non è a Gravina, chi diceva una cosa chi l’altra. Avevo perso le speranze”. E poi ha saputo dov’era e continua il racconto: “Sono arrivato lì, sul set, con il mio baffetto ... Leggi su baritalianews (Di martedì 28 aprile 2020) Un, Michele Digiglio fan dell’attore Luca Medici, in arte, ha avuto l’idea di fare unacon ildel suo beniamino e ha deciso cheavrebbeta. L’ha raggiunto a Gravina dovesta ultimando le riprese del suo ultimo film. Ilracconta così ” Qualcuno mi incarica di fare lacon il suo, colgo la palla al volo e la realizzo. Pensavo fosse stato più semplicerla, invece ho avuto un po’ di difficoltà: molto mistero su, era blindato e molti mi dicevano che non si fa avvicinare, che non vuole confusione, che il set non è a Gravina, chi diceva una cosa chi l’altra. Avevo perso le speranze”. E poi ha saputo dov’era e continua il racconto: “Sono arrivato lì, sul set, con il mio baffetto ...

Telebari : Pizzaiolo di professione, spacciatore per hobby: 29enne arrestato a Putignano. In casa 100 grammi di eroina - #Bari… - gianlucalomuto : Putignano, in casa droga e soldi: arrestato pizzaiolo 29enne dedito allo spaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Bari pizzaiolo Bari, pizzaiolo fa una pizza con il volto di Checco Zalone e gliela consegna, la reazione dell’attore Baritalia News Bari, pizzaiolo fa una pizza con il volto di Checco Zalone e gliela consegna, la reazione dell’attore

Un pizzaiolo, Michele Digiglio fan dell’attore Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha avuto l’idea di fare una pizza con il volto del suo beniamino e ha deciso che gliela avrebbe consegnata. L’ha ragg ...

Coronavirus. Qui…Brisbane

La testimonianza di Clara Vetruccio da Brisbane, Australia, su come si sta affrontando la pandemia da COVID-19 e su come le comunità italiane la stanno vivendo ...

Un pizzaiolo, Michele Digiglio fan dell’attore Luca Medici, in arte Checco Zalone, ha avuto l’idea di fare una pizza con il volto del suo beniamino e ha deciso che gliela avrebbe consegnata. L’ha ragg ...La testimonianza di Clara Vetruccio da Brisbane, Australia, su come si sta affrontando la pandemia da COVID-19 e su come le comunità italiane la stanno vivendo ...