Per tornare in forma dopo il periodo di lockdown, oppure per continuare a seguire il proprio regime alimentare, sarà possibile ordinare un pasto sano direttamente dal proprio smartphone. È attiva a Napoli l'app "Andiamo fuori a dieta" che, dopo aver fatto il suo esordio a dicembre del 2019, propone il servizio di delivery per chi segue un particolare regime alimentare. Infatti, tra le box ordinabili a casa ci sono tre profili: dimagrante, depurante o sportivo. Ricorrendo a tale innovazione si eviterà quindi l'attuale e gravoso problema del fare la spesa e quindi del rischio assembramento per le lunghe file ritenute deleterie per la salute. Nata da un'idea del dottor Francesco Ateniese, medico nutrizionista, "Andiamo fuori a dieta" è totalmente gratuita (e senza registrazione) disponibile sia per Ios e Android.

Ultime Notizie dalla rete : Andiamo fuori Andiamo fuori a dieta, nasce a Napoli l'app per tornare in forma dopo il lockdown Il Denaro Coronavirus, Franceschini: «Turismo, sarà un’estate di vacanze made in Italy»

Ministro Franceschini, gli italiani vogliono sapere: potranno andare in vacanza all’estero quest’estate oppure le frontiere del nostro Paese saranno chiuse in uscita e in ingresso? «Nessuno ha mai par ...

Passeggiate, messe, seconde case, bagno al mare: che cosa si può fare, regione per regione

Cosa si può fare? E dove? Domande che non sembrano fuori luogo in questi giorni di transizione dalla fase uno di gestione dell’emergenza coronovirus, alla fase due. Mentre infatti il Governo, dopo una ...

