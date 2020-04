The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena: 32. Notizie dal fronte. Nuove opportunità (Di lunedì 27 aprile 2020) Nuovi annunci da Palazzo Chigi. Una mail dal fronte. Un’amica veramente cara. Madre in versione Trump. La vita è musica. Lunedì, 27 aprile 2020. L’uomo dal lungo naso, che per ignote ragioni risiede a Palazzo Chigi, come ama definirlo mio fratello, è ricomparso ieri sera in tv, verso le otto e mezzo di sera. E’ partito bene, poi man mano si è un po’ perso. Si vede che il discorso non glielo hanno scritto al meglio, dice Luciano. Io ho capito solo che il 4 maggio scatta la fase due, ma ancora di riaprire i pub non se ne parla e quindi per me non cambia proprio nulla. Così, mi è salito lo sconforto e sono andata a letto senza nemmeno curarmi di sparecchiare. Mi sveglio verso le quattro del mattino e trovo una nuova mail di Alberto. Inviata un’ora prima. Anche lui, mi sa che dorme poco e male. Questa te la devo ... Leggi su nextquotidiano The Italian Lockdown – Cronache da un Paese in Quarantena : 31. Riflessioni sul 25 aprile

Nuovi annunci da Palazzo Chigi. Una mail dal. Un'amica veramente cara. Madre in versione Trump. La vita è musica. Lunedì, 27 aprile 2020. L'uomo dal lungo naso, che per ignote ragioni risiede a Palazzo Chigi, come ama definirlo mio fratello, è ricomparso ieri sera in tv, verso le otto e mezzo di sera. E' partito bene, poi man mano si è un po' perso. Si vede che il discorso non glielo hanno scritto al meglio, dice Luciano. Io ho capito solo che il 4 maggio scatta la fase due, ma ancora di riaprire i pub non se ne parla e quindi per me non cambia proprio nulla. Così, mi è salito lo sconforto e sono andata a letto senza nemmeno curarmi di sparecchiare. Mi sveglio verso le quattro del mattino e trovo una nuova mail di Alberto. Inviata un'ora prima. Anche lui, mi sa che dorme poco e male. Questa te la devo ...

Nuovi annunci da Palazzo Chigi. Una mail dal fronte. Un’amica veramente cara. Madre in versione Trump. La vita è musica. L’uomo dal lungo naso, che per ignote ragioni risiede a Palazzo Chigi, come ama ...

24 Ore di Le Mans: una maratona tutta da leggere

In queste particolari circostanze nasce la storia del team CetilarVillorba Corse - The Italian Spirit of Le Mans che Tozzi racconta attraverso le voci dei suoi protagonisti ciò che ha lasciato in loro ...

