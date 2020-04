(Di lunedì 27 aprile 2020) Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - Approda in aula,pomeriggio, ladi; inta nella tarda serata di ieri dallaall'Assemblea regionalena. Il testo dovrebbe essere incardinatoin aula e dovrebbe iniziare la. Da domani dovrebbe prendere il via la votazione.

Noovyis : (Sicilia: Commissione Bilancio approva legge stabilità, oggi discussione generale all'Ars) Playhitmusic - - Noovyis : (Sicilia: Commissione Bilancio approva legge stabilità, oggi discussione generale all'Ars) Playhitmusic - - Noovyis : (Sicilia: Commissione Bilancio approva legge stabilità, oggi discussione generale all'Ars) Playhitmusic - - TV7Benevento : Sicilia: Commissione Bilancio approva legge stabilità, oggi discussione generale all'Ars... - UglSicilia : Finanziaria. Ugl, 30 milioni per fondi solidarietà della pesca. Approvata norma in commissione Bilancio - UGL SICIL… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Commissione

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - Approda in aula, oggi pomeriggio, la legge di stabilità in Sicilia, approvata nella tarda serata di ieri dalla ...Palermo, 27 apr. (Adnkronos) - “La riprogrammazione dei Fondi Poc a sostegno delle misure finanziarie straordinarie per Comuni, famiglie e imprese, ...